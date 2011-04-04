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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:52

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:по 31.12.2019 р. - дата вас не смущает ??????????????????????


банк по якійсь відомій лише йому причині продовжив цю акцію, оригінально була до кінця 2019

Причина может быть вполне тривиальная, хапнуть побольше перед соскоком. :mrgreen:
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:55

swan forever
Очень смешно и остроумно - зевнул...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:14

  klug написав:
  escobar написав:В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.

Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
Ломбард: 16,5% + 1% (за 10к+) + 0,5% (за кмітливість)
Різниця ніби очевидна, але ніхто нікого не силує. Акція у Ломбарді до 15.01.


А что такое Ломбард ?
Как в Моно получить 16,5+0.5 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:34

  zzzzzz написав:
  klug написав:
  escobar написав:В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.

Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
Ломбард: 16,5% + 1% (за 10к+) + 0,5% (за кмітливість)
Різниця ніби очевидна, але ніхто нікого не силує. Акція у Ломбарді до 15.01.


А что такое Ломбард ?
Как в Моно получить 16,5+0.5 ?

Ломбард
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:39

vollena71

Вижу ставку 16,5% в МОНО, а +0,5% не вижу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:43

zzzzzz
Поиск по словам "Програма лояльності".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:44

  zzzzzz написав:vollena71

Вижу ставку 16,5% в МОНО, а +0,5% не вижу.

Читайте дальше, там даже 0.6%...Просто поиск мона сделать по той сатраничке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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