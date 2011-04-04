Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:52
greenozon написав: zzzzzz написав:
по 31.12.2019 р. - дата вас не смущает ??????????????????????
банк по якійсь відомій лише йому причині продовжив цю акцію, оригінально була до кінця 2019
Причина может быть вполне тривиальная, хапнуть побольше перед соскоком.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:55
swan forever Очень смешно и остроумно - зевнул...
Vorlon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:14
klug написав: escobar написав:
В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.
Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
Ломбард: 16,5% + 1% (за 10к+) + 0,5% (за кмітливість)
Різниця ніби очевидна, але ніхто нікого не силує. Акція у Ломбарді до 15.01.
А что такое Ломбард ?
Как в Моно получить 16,5+0.5 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:34
zzzzzz написав: klug написав: escobar написав:
В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.
Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
Ломбард: 16,5% + 1% (за 10к+) + 0,5% (за кмітливість)
Різниця ніби очевидна, але ніхто нікого не силує. Акція у Ломбарді до 15.01.
А что такое Ломбард ?
Как в Моно получить 16,5+0.5 ?
Ломбард Програма лояльності Передбачено кешбек
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:39
vollena71 Вижу ставку 16,5% в МОНО, а +0,5% не вижу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:43
zzzzzz Поиск по словам "Програма лояльності".
Vorlon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:44
zzzzzz написав: vollena71
Вижу ставку 16,5% в МОНО, а +0,5% не вижу.
Читайте дальше, там даже 0.6%...Просто поиск мона сделать по той сатраничке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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