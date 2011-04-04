Крок назустрич стандарт + и максимум+ без изменений, снижение только по выгодному на 0,25
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:59
Крок назустрич стандарт + и максимум+ без изменений, снижение только по выгодному на 0,25
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:02
zzzzzz
мабуть із Форвардом спуталось...
в Альфі такі
валюта ніби на місці
в АКлубі Альфи ще старі (або не встигли оновити файлик)
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 09 січ, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:03
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:04
Тут все свои, рассказывайте )))
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:36
при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ, национальная валюта может укрепиться до 22−23 грн/$ к концу 1 полугодия 2020.
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Шось ніхто не коментує?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:04
Re: Байки про банки і не тільки....
А что комментировать, может укрепиться, а может неукрепиться до 26-30.
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