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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:59

  escobar написав:Вот и в алле ставки обвалились :(


Крок назустрич стандарт + и максимум+ без изменений, снижение только по выгодному на 0,25
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:02

zzzzzz
мабуть із Форвардом спуталось...

в Альфі такі http://prntscr.com/ql98wh
валюта ніби на місці

в АКлубі Альфи ще старі (або не встигли оновити файлик)
http://prntscr.com/ql99xw
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 09 січ, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:или я чего-то не понимаю ?

ну не знаю :wink:
не зря ж пишут "за кмітливість" :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:04

  clientage написав:
  zzzzzz написав:или я чего-то не понимаю ?

ну не знаю :wink:
не зря ж пишут "за кмітливість" :)


Тут все свои, рассказывайте )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:36

  Квесторе_поверніться написав:Щоб знали...
https://nv.ua/biz/finance/kurs-grivni-kurs-dollara-inflyaciya-i-vvp-prognoz-na-2020-god-novosti-ukrainy-50060608.html

при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ, национальная валюта может укрепиться до 22−23 грн/$ к концу 1 полугодия 2020.
---------------
Шось ніхто не коментує?
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:04

Re: Байки про банки і не тільки....

А что комментировать, может укрепиться, а может неукрепиться до 26-30.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:30

Річна інфляція впала до 4,1% через грудневу дефляцію

прогнозують НБУ скине обліковку на наступному засіданні одразу на -2%
https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... tsiiu.html

ітого - депозити далі каменем вниз
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:38

  Квесторе_поверніться написав:при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ, национальная валюта может укрепиться до 22−23 грн/$ к концу 1 полугодия 2020.
---------------
Шось ніхто не коментує?

Пригадую як доляри торгували нижче 5 грн...І теж так волали про ревальвацію. Потім натягнули всіх по самі не балуйся! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:03

Так ставки в ОВГЗ падаю, будут ли туда дальше идти?
demichh
 
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