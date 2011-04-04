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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 05:04
Депозиты в USD на 3 месяца под выше 4% никто не видел случайно?
Думаю пристроить до средины апреля куда-то или в матрас
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NDV
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 06:19
Сейчас и на год это уже вкусная ставка, а вы про 3 месяца
NDV написав:Депозиты в USD на 3 месяца под выше 4% никто не видел случайно?
Думаю пристроить до средины апреля куда-то или в матрас
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Menwyy
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