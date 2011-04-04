Депозиты в USD на 3 месяца под выше 4% никто не видел случайно?
Думаю пристроить до средины апреля куда-то или в матрас
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 05:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Депозиты в USD на 3 месяца под выше 4% никто не видел случайно?
Думаю пристроить до средины апреля куда-то или в матрас
Додано: П'ят 10 січ, 2020 06:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Сейчас и на год это уже вкусная ставка, а вы про 3 месяца
Додано: П'ят 10 січ, 2020 07:56
NDV
як альтернатива -
див % на залишок
PS
більшість банків таке і на рік (!) по депозитах не дають...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:32
Депозитна епідемія. Кожен другий банк знизив ставки за вкладами у гривні, кожен третій — у валюті
В кінці грудня-початку січня дохідність за вкладами у гривні «зрізав» кожен другий невеликий банк.
свіженький огляд депо-спаду від мінфіну
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:55
КИБ 12-18 мес , грн , ежем
ставка 17,25% плюс у них акция скретч карты от 0,5 до 2,0% к депозиту.
Минимальная ставка 17,75% на 12-18 мес, на сегодня это очень неплохо.
Пополнение есть но не более 100% от суммы депозита.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:10
А еще неплохо
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:14
А еще неплохо
Если бы эта банка работала еще с клиентами дистанционно
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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