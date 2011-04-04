Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ставка 17,25% плюс у них акция скретч карты от 0,5 до 2,0% к депозиту.
Минимальная ставка 17,75% на 12-18 мес, на сегодня это очень неплохо.
А еще неплохо
. Вкладники, що пред`явили в Банку касовий документ про зняття коштів у іншому банку і виявили бажання оформити кошти на вклад в АТ "КІБ" на строк від 3 місяців, до діючих ставок в гривні додається +0,5% річних,
ставка 17,25% плюс у них акция скретч карты от 0,5 до 2,0% к депозиту.
Минимальная ставка 17,75% на 12-18 мес, на сегодня это очень неплохо.
А еще неплохо
. Вкладники, що пред`явили в Банку касовий документ про зняття коштів у іншому банку і виявили бажання оформити кошти на вклад в АТ "КІБ" на строк від 3 місяців, до діючих ставок в гривні додається +0,5% річних,
Если бы эта банка работала еще с клиентами дистанционно
ставка 17,25% плюс у них акция скретч карты от 0,5 до 2,0% к депозиту.
Минимальная ставка 17,75% на 12-18 мес, на сегодня это очень неплохо.
А еще неплохо
. Вкладники, що пред`явили в Банку касовий документ про зняття коштів у іншому банку і виявили бажання оформити кошти на вклад в АТ "КІБ" на строк від 3 місяців, до діючих ставок в гривні додається +0,5% річних,
акции не суммируются
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
greenozon написав:Депозитна епідемія. Кожен другий банк знизив ставки за вкладами у гривні, кожен третій — у валюті В кінці грудня-початку січня дохідність за вкладами у гривні «зрізав» кожен другий невеликий банк.
ставка 17,25% плюс у них акция скретч карты от 0,5 до 2,0% к депозиту.
Минимальная ставка 17,75% на 12-18 мес, на сегодня это очень неплохо.
А еще неплохо
. Вкладники, що пред`явили в Банку касовий документ про зняття коштів у іншому банку і виявили бажання оформити кошти на вклад в АТ "КІБ" на строк від 3 місяців, до діючих ставок в гривні додається +0,5% річних,
Если бы эта банка работала еще с клиентами дистанционно
Все верно, бонусы не суммируются, но 17,75% это гарантированная ставка, а может и выше намутите.