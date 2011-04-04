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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 689690691692
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:07

  escobar написав:
  greenozon написав:Депозитна епідемія. Кожен другий банк знизив ставки за вкладами у гривні, кожен третій — у валюті
В кінці грудня-початку січня дохідність за вкладами у гривні «зрізав» кожен другий невеликий банк.

свіженький огляд депо-спаду від мінфіну

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... v-valyute/

Если нацбанк по плану снизит ставку до 8% к концу года, то эпоха деполюдей закончится.
В депо останутся сидеть только пенсы по ощАдам.

До конца года под 18,5-19% и 5-6% в валюте проживем, а далее может и поднимут.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:16

  demichh написав:
  escobar написав:Если нацбанк по плану снизит ставку до 8% к концу года, то эпоха деполюдей закончится.
В депо останутся сидеть только пенсы по ощАдам.

До конца года под 18,5-19% и 5-6% в валюте проживем, а далее может и поднимут.


Согласен 100%. Не верю в ЗЕкоманду совсем, от слова СОВСЕМ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:16

  greenozon написав:NDV
як альтернатива - https://concord.ua/card/personal/virtual
див % на залишок

PS
більшість банків таке і на рік (!) по депозитах не дають...

Фарс і Братки є зараз лідерами...в це список не потрапили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:16

Увага увага
alarm alarm
ahtung ahtung


Залишився тиждень(2,3) до закінчення акцій по банківським депозитам
Вже зараз більшість банків досить сильно скинули %, далі будуть скидати ще більше,
тому не гавимо часу, садимо дерева :)

1) АБанк
Акція “Зимовий запас” +1% до ставки, від 10К
Акція діє з 15.10.2019р. - 15.01.2020р.
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
+КБ!

2) Місто банк
https://www.mistobank.com.ua/ua/consoli ... e/?block=1
Закінчення акції 16 січня 2020 р.
18% гривня (+0,5% від 200К)
5.15% валюта (+0,25% від 6К)

3) Форвард
багата програма лояльності при відкритті депозитів в ІБ (2а сторінка)
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf
17.75% пів року
18.25% пів року (від 180К)

+0.5% якщо відкривати депозит із каркти іншого банку (p2p), від 30К
акція діє до 31.03.2020 р.
остання сторінка
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf

4) Моно банк
16,5% + 0,5% (КБ)
https://www.monobank.com.ua/deposit

5) Комінвест банк
5 річний депозит із докиданням і щомісячною виплатою
17.50% (грн) 5.00% ($, Є)
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits

6) Земельний Капітал
Програма лояльностi за акційним депозитом «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
по 31.01.2020р.
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html
+1% від 200К
+1% від 8К валюти

7) КомІнБанк (КІБ)
https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
акція до 31 січня 2020 року


пропоную скористатись і застрибнути в останній вагон, бо вже за місяців 10-12 буде депозитна пустеля Сахара... :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:27

АП банк. Агропросперис банк.

На год 17,7% с ежемесяной или 18% с выплатой в конце.
Ставки до 14.01 действуют включительно.
С 15 новые ставки.
https://ap-bank.com/uploads/Individuals ... 121219.pdf

17% ( база ) + 0,3% ( от 100 к) + 0,4% ( бонус от Минфина)

Есть еще Клиринговый дом
17,25% в конце, 16,5% ежем, срок - 1 год
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:22

Menwyy

Тю, тогда лучше куплю еще тысячу NYSE: F, там 6.5% дивидендов
NDV
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