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greenozon написав:Депозитна епідемія. Кожен другий банк знизив ставки за вкладами у гривні, кожен третій — у валюті В кінці грудня-початку січня дохідність за вкладами у гривні «зрізав» кожен другий невеликий банк.
PS більшість банків таке і на рік (!) по депозитах не дають...
Фарс і Братки є зараз лідерами...в це список не потрапили.
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