Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:07
escobar написав: greenozon написав:
Депозитна епідемія.
Кожен другий банк знизив ставки за вкладами у гривні, кожен третій — у валюті
В кінці грудня-початку січня дохідність за вкладами у гривні «зрізав» кожен другий невеликий банк.
свіженький огляд депо-спаду від мінфіну
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... v-valyute/
Если нацбанк по плану снизит ставку до 8% к концу года, то эпоха деполюдей закончится.
В депо останутся сидеть только пенсы по ощАдам.
До конца года под 18,5-19% и 5-6% в валюте проживем, а далее может и поднимут.
demichh
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:16
demichh написав: escobar написав:
Если нацбанк по плану снизит ставку до 8% к концу года, то эпоха деполюдей закончится.
В депо останутся сидеть только пенсы по ощАдам.
До конца года под 18,5-19% и 5-6% в валюте проживем, а далее может и поднимут.
Согласен 100%. Не верю в ЗЕкоманду совсем, от слова СОВСЕМ...
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jay2004
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:16
Фарс і Братки є зараз лідерами...в це список не потрапили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:16
Увага
увага
alarm
alarm
ahtung
ahtung
Залишився тиждень(2,3) до закінчення акцій по банківським депозитам
Вже зараз більшість банків досить сильно скинули %, далі будуть скидати ще більше,
тому не гавимо часу, садимо дерева
1) АБанк
Акція “Зимовий запас” +1% до ставки, від 10К
Акція діє з 15.10.2019р. - 15.01.2020р.
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
+КБ!
2) Місто банк
https://www.mistobank.com.ua/ua/consoli ... e/?block=1
Закінчення акції 16 січня 2020 р.
18% гривня (+0,5% від 200К)
5.15% валюта (+0,25% від 6К)
3) Форвард
багата програма лояльності при відкритті депозитів в ІБ (2а сторінка)
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf
17.75% пів року
18.25% пів року (від 180К)
+0.5% якщо відкривати депозит із каркти іншого банку (p2p), від 30К
акція діє до 31.03.2020 р.
остання сторінка
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
4) Моно банк
16,5% + 0,5% (КБ)
https://www.monobank.com.ua/deposit
5) Комінвест банк
5 річний депозит із докиданням і щомісячною виплатою
17.50% (грн) 5.00% ($, Є)
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
6) Земельний Капітал
Програма лояльностi за акційним депозитом «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
по 31.01.2020р.
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html
+1% від 200К
+1% від 8К валюти
7) КомІнБанк (КІБ)
https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
акція до 31 січня 2020 року
пропоную скористатись і застрибнути в останній вагон, бо вже за місяців 10-12 буде депозитна пустеля Сахара...
greenozon
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:27
АП банк. Агропросперис банк.
На год 17,7% с ежемесяной или 18% с выплатой в конце.
Ставки до 14.01 действуют включительно.
С 15 новые ставки.
https://ap-bank.com/uploads/Individuals ... 121219.pdf
17% ( база ) + 0,3% ( от 100 к) + 0,4% ( бонус от Минфина)
Есть еще Клиринговый дом
17,25% в конце, 16,5% ежем, срок - 1 год
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:22
Menwyy Тю, тогда лучше куплю еще тысячу NYSE: F, там 6.5% дивидендов
NDV
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:44
NDV написав: Menwyy
Тю, тогда лучше куплю еще тысячу NYSE: F, там 6.5% дивидендов
Де дають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:03
greenozon написав: Увага
увага
alarm
alarm
ahtung
ahtung
Залишився тиждень(2,3) до закінчення акцій по банківським депозитам
Вже зараз більшість банків досить сильно скинули %, далі будуть скидати ще більше,
тому не гавимо часу, садимо дерева
1) АБанк
Акція “Зимовий запас” +1% до ставки, від 10К
Акція діє з 15.10.2019р. - 15.01.2020р.
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
+КБ!
2) Місто банк
https://www.mistobank.com.ua/ua/consoli ... e/?block=1
Закінчення акції 16 січня 2020 р.
18% гривня (+0,5% від 200К)
5.15% валюта (+0,25% від 6К)
3) Форвард
багата програма лояльності при відкритті депозитів в ІБ (2а сторінка)
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf
17.75% пів року
18.25% пів року (від 180К)
+0.5% якщо відкривати депозит із каркти іншого банку (p2p), від 30К
акція діє до 31.03.2020 р.
остання сторінка
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
4) Моно банк
16,5% + 0,5% (КБ)
https://www.monobank.com.ua/deposit
5) Комінвест банк
5 річний депозит із докиданням і щомісячною виплатою
17.50% (грн) 5.00% ($, Є)
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
6) Земельний Капітал
Програма лояльностi за акційним депозитом «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
по 31.01.2020р.
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html
+1% від 200К
+1% від 8К валюти
7) КомІнБанк (КІБ)
https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
акція до 31 січня 2020 року
пропоную скористатись і застрибнути в останній вагон, бо вже за місяців 10-12 буде депозитна пустеля Сахара...
Вас кто-то прям услышал - в Днепре в КИБе сегодня очередь из желающих открыть депозит ))))
SAndriy1
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:07
Квесторе_поверніться IBKR удобнее всего для Украины, я еще и отхватил по акции $1000 комиссионных кредитов)
NDV
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:10
NDV написав: Menwyy
Тю, тогда лучше куплю еще тысячу NYSE: F, там 6.5% дивидендов
А як прийде обіцяна криза?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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