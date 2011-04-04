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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:25

klug

Пусть приходит, можно будет выйти из защитных активов и закупиться growth stocks =) Но я вот локти грызу что год назад ждал рецессию и не закупился на всю акциями AT&T пока они ниже $30 были и около 7% дивидендов выплачивали.

Другой вопрос, что на 2-3 года нет смысла туда лезть вообще.
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:35

  NDV написав:klug

Пусть приходит, можно будет выйти из защитных активов и закупиться growth stocks =) Но я вот локти грызу что год назад ждал рецессию и не закупился на всю акциями AT&T пока они ниже $30 были и около 7% дивидендов выплачивали.

Другой вопрос, что на 2-3 года нет смысла туда лезть вообще.


Шановний NDV, Ви підняли цікаву тему!

Яка Ваша стратегія - інвестували з надією на ріст ціни чи отримання дивідендів?
Яка середньорічна дохідність?
Чи виводили вже кошти в Україну?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:41

Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:50

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?

Очевидно же: как только - так и сразу. И никак не раньше )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:57

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?


Бюджет тріщить - не до цього зараз! :(
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:07

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?

Це ініціатива окремого депутата...яка не має перспектив.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:07

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?

Обычный популизм для поднятия рейтинга .
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:32

Ще в догонку до останнього вагону депо-поїзда

Ідея банк вернула буквально на пару днів свій акційний продукт "Ідеальні 30" (до 30-річчя банку)

деталі описали тут viewtopic.php?p=4838851#p4838851
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