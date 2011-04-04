|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:25
klug
Пусть приходит, можно будет выйти из защитных активов и закупиться growth stocks =) Но я вот локти грызу что год назад ждал рецессию и не закупился на всю акциями AT&T пока они ниже $30 были и около 7% дивидендов выплачивали.
Другой вопрос, что на 2-3 года нет смысла туда лезть вообще.
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:35
NDV написав:klug
Пусть приходит, можно будет выйти из защитных активов и закупиться growth stocks =) Но я вот локти грызу что год назад ждал рецессию и не закупился на всю акциями AT&T пока они ниже $30 были и около 7% дивидендов выплачивали.
Другой вопрос, что на 2-3 года нет смысла туда лезть вообще.
Шановний NDV
, Ви підняли цікаву тему!
Яка Ваша стратегія - інвестували з надією на ріст ціни чи отримання дивідендів?
Яка середньорічна дохідність?
Чи виводили вже кошти в Україну?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6416
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:41
Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10175
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6486 раз.
- Подякували: 2712 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:50
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Очевидно же: как только - так и сразу. И никак не раньше )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3074
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:57
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Бюджет тріщить - не до цього зараз!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6416
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:07
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Це ініціатива окремого депутата...яка не має перспектив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31290
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:07
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Обычный популизм для поднятия рейтинга .
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 36790
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3536 раз.
- Подякували: 8431 раз.
-
- Профіль
-
39
8
2
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:32
Ще в догонку до останнього вагону депо-поїзда
Ідея банк вернула буквально на пару днів свій акційний продукт "Ідеальні 30" (до 30-річчя банку)
деталі описали тут viewtopic.php?p=4838851#p4838851
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7117
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|212632
|
|
|50
|80750
|
|
|18
|20702
|
|