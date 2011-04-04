Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50
greenozon написав: zzzzzz
щойно спробував, працює
а яка у вас помилка, на яку адерсу заходите
вони недавно сайт оновили, може на старий зайшли?..
https://ideabank.ua/
Дійсно не входить
Ethereum
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Додано: Суб 11 січ, 2020 16:37
Ethereum написав: greenozon написав: zzzzzz
щойно спробував, працює
а яка у вас помилка, на яку адерсу заходите
вони недавно сайт оновили, може на старий зайшли?..
https://ideabank.ua/
Дійсно не входить
І входить і виходить
https://ideabank.ua/uk
ТИХИЙ
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01
в ощаде с 15 падают ставки
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:04
с 15 в куче банков падают ставки...
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