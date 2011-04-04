Дійсно не входить
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50
Дійсно не входить
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:37
І входить і виходить
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01
Re: Байки про банки і не тільки....
в ощаде с 15 падают ставки
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:04
Re: Байки про банки і не тільки....
с 15 в куче банков падают ставки...
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:53
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:19
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Не подскажете какие есть варианты среди банков, в которых есть срочный депо/карточка с высоким процентом на остаток (выше чем в приват вкладе) и возможность обналить без избыточного гемора большие суммы (выше фонда)?
За вычетом пумбы.
Додано: Нед 12 січ, 2020 01:39
Сложно припомнить времена когда было иначе.
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