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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50

  greenozon написав:zzzzzz
щойно спробував, працює
а яка у вас помилка, на яку адерсу заходите
вони недавно сайт оновили, може на старий зайшли?..


https://ideabank.ua/
Дійсно не входить
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:37

  Ethereum написав:
  greenozon написав:zzzzzz
щойно спробував, працює
а яка у вас помилка, на яку адерсу заходите
вони недавно сайт оновили, може на старий зайшли?..


https://ideabank.ua/
Дійсно не входить

І входить і виходить https://ideabank.ua/uk

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ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01

Re: Байки про банки і не тільки....

в ощаде с 15 падают ставки
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:04

Re: Байки про банки і не тільки....

с 15 в куче банков падают ставки...
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:53

  Ас-пирин написав:с 15 в куче банков падают ставки...

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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:19

  Ас-пирин написав:с 15 в куче банков падают ставки...


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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Не подскажете какие есть варианты среди банков, в которых есть срочный депо/карточка с высоким процентом на остаток (выше чем в приват вкладе) и возможность обналить без избыточного гемора большие суммы (выше фонда)?
За вычетом пумбы.
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:39

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?


Бюджет тріщить - не до цього зараз! :(

Сложно припомнить времена когда было иначе.
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  #<1 ... 691692693694
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