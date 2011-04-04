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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 692693694695
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05

  kreuz написав:
  MASolomko написав:escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.

А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506

Картка й справді гарна, але перевищувати фонд у Форварді точно не варто, бо й менші суми можуть пригальмувати.

Можно открыть сколько хочешь дебетовых КоКо в Форварде.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:22

Re: Байки про банки і не тільки....

шановне паньство, я тут на днях женився.
ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою.
половинка начісто лішена благородного духу хомячєства.
хочу пріобщить.
заманить завести горщик на депозиті.
1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми?
2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати?
сроком на 6 місяців.
срок не обговорюється, по узі видно.)
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:30

  Ethereum написав:
  greenozon написав:zzzzzz
щойно спробував, працює
а яка у вас помилка, на яку адерсу заходите
вони недавно сайт оновили, може на старий зайшли?..


https://ideabank.ua/
Дійсно не входить


В мене з хрому ні, а з еджу так.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:31

Banderlog
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/
https://www.forward-bank.com/deposits/maximal/
+0,5% якщо відкривати з картки іншого банку від 30 000 грн.

з.і. Вітаю з двома важливими подіями в житті!!!
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