Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
шановне паньство, я тут на днях женився. ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою. половинка начісто лішена благородного духу хомячєства. хочу пріобщить. заманить завести горщик на депозиті. 1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми? 2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати? сроком на 6 місяців. срок не обговорюється, по узі видно.)
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.