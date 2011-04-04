Додано: Нед 12 січ, 2020 13:22

шановне паньство, я тут на днях женився.

ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою.

половинка начісто лішена благородного духу хомячєства.

хочу пріобщить.

заманить завести горщик на депозиті.

1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми?

2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати?

сроком на 6 місяців.

срок не обговорюється, по узі видно.)

«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.