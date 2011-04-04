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шановне паньство, я тут на днях женився. ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою. половинка начісто лішена благородного духу хомячєства. хочу пріобщить. заманить завести горщик на депозиті. 1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми? 2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати? сроком на 6 місяців. срок не обговорюється, по узі видно.)
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
По узі наче не визначать шлюб, тож певно є інша важлива подія в поважного камрада ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Banderlog написав:шановне паньство, я тут на днях женився. ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою. половинка начісто лішена благородного духу хомячєства. хочу пріобщить. заманить завести горщик на депозиті. 1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми? 2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати? сроком на 6 місяців. срок не обговорюється, по узі видно.)
Banderlog написав:шановне паньство, я тут на днях женився. ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою. половинка начісто лішена благородного духу хомячєства. хочу пріобщить. заманить завести горщик на депозиті. 1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми? 2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати? сроком на 6 місяців. срок не обговорюється, по узі видно.)
Форвард зараз у тренді. Тому якщо наразі його клієнтом не є, почати треба з оформлення КОКО картки, бажано кредитки (в неї ліміт КБ вищий, 1000 грн проти 300 грн у дебетки), бажано за рефкою (бо дадуть 80.50 грн проти 40.25 грн за дебетку), плюс вітальний бонус можна заробити ще 80.50 грн чистими. Тоді інтернет-банк заводьте і вйо депозит(и) відкривати. Головне не попасти на 2 страхівки та лишивши СМС-інфо включеним, перевести його на ПУШ у додатку.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...