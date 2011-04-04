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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 693694695696>
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05

  kreuz написав:
  MASolomko написав:escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.

А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506

Картка й справді гарна, але перевищувати фонд у Форварді точно не варто, бо й менші суми можуть пригальмувати.

Можно открыть сколько хочешь дебетовых КоКо в Форварде.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:22

Re: Байки про банки і не тільки....

шановне паньство, я тут на днях женився.
ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою.
половинка начісто лішена благородного духу хомячєства.
хочу пріобщить.
заманить завести горщик на депозиті.
1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми?
2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати?
сроком на 6 місяців.
срок не обговорюється, по узі видно.)
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:30

  Ethereum написав:
  greenozon написав:zzzzzz
щойно спробував, працює
а яка у вас помилка, на яку адерсу заходите
вони недавно сайт оновили, може на старий зайшли?..


https://ideabank.ua/
Дійсно не входить


В мене з хрому ні, а з еджу так.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:31

Banderlog
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/
https://www.forward-bank.com/deposits/maximal/
+0,5% якщо відкривати з картки іншого банку від 30 000 грн.

з.і. Вітаю з двома важливими подіями в житті!!!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:56

  V2 написав:Banderlog
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/
https://www.forward-bank.com/deposits/maximal/
+0,5% якщо відкривати з картки іншого банку від 30 000 грн.

з.і. Вітаю з двома важливими подіями в житті!!!

Приєднуюсь до вітань...Фарс на 180 днів хороший вибір ...мабуть.
На це ще можна глянути
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... s_bazovyy/
відкривати онлайн від 30000 з карти іншого банку.
А друга важлива подія...це яка?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  Banderlog написав:половинка начісто лішена благородного духу хомячєства.

Це дуже добре...буде кому витрачати нахомячене. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:26

По узі наче не визначать шлюб, тож певно є інша важлива подія в поважного камрада ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:29

  Banderlog написав:шановне паньство, я тут на днях женився.
ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою.
половинка начісто лішена благородного духу хомячєства.
хочу пріобщить.
заманить завести горщик на депозиті.
1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми?
2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати?
сроком на 6 місяців.
срок не обговорюється, по узі видно.)


Круто, найкращі вітання депо-жінкам!!!

вибирайте, часу обмаль - viewtopic.php?p=4838506#p4838506

раджу №1, і бажано 2 шт :) собі і нащадку
:!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:54

  Banderlog написав:шановне паньство, я тут на днях женився.
ситуація пріблізітєльно як в крота з дюймовочкою.
половинка начісто лішена благородного духу хомячєства.
хочу пріобщить.
заманить завести горщик на депозиті.
1. поки не змінила паспорт і індефікаційний. з цим можуть бути проблеми?
2. шоп таке з дєпозітів соблазнітєльне для першого разу підібрати?
сроком на 6 місяців.
срок не обговорюється, по узі видно.)

Форвард зараз у тренді. Тому якщо наразі його клієнтом не є, почати треба з оформлення КОКО картки, бажано кредитки (в неї ліміт КБ вищий, 1000 грн проти 300 грн у дебетки), бажано за рефкою (бо дадуть 80.50 грн проти 40.25 грн за дебетку), плюс вітальний бонус можна заробити ще 80.50 грн чистими. Тоді інтернет-банк заводьте і вйо депозит(и) відкривати. Головне не попасти на 2 страхівки та лишивши СМС-інфо включеним, перевести його на ПУШ у додатку.

Більше читайте звідси: viewtopic.php?p=4828771#p4828771
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:49

  Яша написав:в ощаде с 15 падают ставки

Если можно,поточнее,пожалуйста
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