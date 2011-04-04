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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:49
greenozon написав: Ас-пирин написав:
с 15 в куче банков падают ставки...
ідеальний банківський депо-шторм, вже незабаром
(с)
що ви маєте на увазі під штормом?
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Raymond
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:04
MASolomko написав:
escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.
А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506
Интересны были бы альтернативы пумбовскому вильному и приватвкладу.
За наводку на фарсик спасибо, но в моем селе с их дебетками стремновато связыватса..
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escobar
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:50
escobar написав: MASolomko написав:
escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.
А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506
Интересны были бы альтернативы пумбовскому вильному и приватвкладу.
За наводку на фарсик спасибо, но в моем селе с их дебетками стремновато связыватса..
На сайті Форварда є перелік міст з точками продажу карток. Саме так отримував картку я і Ваш наводчик ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:22
kreuz написав:
Форвард зараз у тренді.
Найкращий банк для колаборантів!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:41
klug написав: kreuz написав:
Форвард зараз у тренді.
Найкращий банк для колаборантів!
А чем Альфа Банк плох?
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NDV
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