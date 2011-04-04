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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:49

  greenozon написав:
  Ас-пирин написав:с 15 в куче банков падают ставки...


ідеальний банківський депо-шторм, вже незабаром :)
(с)



що ви маєте на увазі під штормом?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:04

  MASolomko написав:escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.

А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506

Интересны были бы альтернативы пумбовскому вильному и приватвкладу.

За наводку на фарсик спасибо, но в моем селе с их дебетками стремновато связыватса..
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:50

  escobar написав:
  MASolomko написав:escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.

А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506

Интересны были бы альтернативы пумбовскому вильному и приватвкладу.

За наводку на фарсик спасибо, но в моем селе с их дебетками стремновато связыватса..

На сайті Форварда є перелік міст з точками продажу карток. Саме так отримував картку я і Ваш наводчик ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:22

  kreuz написав:Форвард зараз у тренді.

Найкращий банк для колаборантів!
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:41

  klug написав:
  kreuz написав:Форвард зараз у тренді.

Найкращий банк для колаборантів!


А чем Альфа Банк плох?
NDV
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