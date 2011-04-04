|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:49
greenozon написав: Ас-пирин написав:
с 15 в куче банков падают ставки...
ідеальний банківський депо-шторм, вже незабаром
(с)
що ви маєте на увазі під штормом?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:04
MASolomko написав:
escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.
А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506
Интересны были бы альтернативы пумбовскому вильному и приватвкладу.
За наводку на фарсик спасибо, но в моем селе с их дебетками стремновато связыватса..
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:50
escobar написав: MASolomko написав:
escobar, хороший процент на остаток есть в картах КОКО (дебетовая) от Форварда — 15%.
А по депозитам читайте две страницы назад viewtopic.php?p=4838506#p4838506
Интересны были бы альтернативы пумбовскому вильному и приватвкладу.
За наводку на фарсик спасибо, но в моем селе с их дебетками стремновато связыватса..
На сайті Форварда є перелік міст з точками продажу карток. Саме так отримував картку я і Ваш наводчик ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2110
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:22
kreuz написав:
Форвард зараз у тренді.
Найкращий банк для колаборантів!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:41
klug написав: kreuz написав:
Форвард зараз у тренді.
Найкращий банк для колаборантів!
А чем Альфа Банк плох?
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:21
NDV написав:
А чем Альфа Банк плох?
На прОцент по депо жидиться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31340
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:34
NDV написав: klug написав: kreuz написав:
Форвард зараз у тренді.
Найкращий банк для колаборантів!
А чем Альфа Банк плох?
Чимало новлнавернених швидко починає шкодувати, влетівши на комісії через неуважність. Альфа лише для ідейних та загартованих, а скунс активно заманює просто слабких духом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7150
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:51
zzzzzz написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
Обычный популизм для поднятия рейтинга .
И в чем же здесь популизм?
Кстати, кто в прошлом году потратился на лечение, т. е. есть акт выполненных работ, предоставленный клиникой, в этом государство должно будет возместить 18% от стоимости лечения. Уплаченный в прошлом году подоходный налох с процентов по вкладам тоже должен приниматься в расчет.
https://finance.ua/saving/sekonomit-na-zdorove
Работаете официально и получаете «белую» зарплату? Хорошая новость – вам положена налоговая скидка. Если в текущем году пришлось потратиться на покупку или ремонт жилья, учебу детей или оплатить лечение (свое или родственников), то в следующем налоговая вернет вам часть расходов.
Как считается налоговая скидка
Схема расчета следующая. От общей суммы прошлогоднего дохода отнимаются расходы, на которые положена скидка. Получается новая сумма, с которой высчитывают 18% подоходного налога. Разница между уже уплаченным налогом и тем, который получился в результате этих вычислений – и есть сумма налоговой скидки.
Вот как это выглядит на моем примере.
Моя зарплата в прошлом году составила 78 000 гривень, с которых мой работодатель заплатил 14 040 гривень подоходного налога. Операция обошлась мне в 10 000. Значит, новая сумма, с которой должен удерживаться подоходный, такова: 78000 – 10000 = 68000 грн. Уже с нее высчитываем подоходный налог: 68000 * 18% = 12240 грн. И определяем размер налоговой скидки: 14040 – 12240 = 1800 грн.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3361
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:56
Добрый день
Можно без комиссии перебросить с Депозитки через ИБ Форварда на Универсальную (Зеленую) А-банка?
По реквизитам или по номеру карты?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|212663
|
|
|50
|80788
|
|
|18
|20709
|
|