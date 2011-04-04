Алексей77
Разумеется! И так, и сяк.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:01
**Пропозиція діє до 15.01.2020
Идея банк. С ежемесячной выплатой на год выходит 17,39%
Живите своим умом!
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:14
Перша частина від Катерини...на Меланки
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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