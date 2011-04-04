Алексей77
Разумеется! И так, и сяк.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:01
**Пропозиція діє до 15.01.2020
Идея банк. С ежемесячной выплатой на год выходит 17,39%
Живите своим умом!
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:14
Перша частина від Катерини...на Меланки
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:47
У пшека условия как правило не оч
На год без пополнения
Фу
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:47
А в відділенні не дають 1% як раніше? А за пролонгацію?
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:49
Чето только рожкова языком и треплет. Дедушка яшка там главой нахрена вообще сидит? Удобный управляемый фунтяра?
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:52
как и ранее управляет нбу лера. только теперь она из лондона даёт указание рожковой. а дедуля сидит, что бы затереть глаза народу.
об этой схеме управления в нбу - лера, рожкова, смолий уже все знают.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:19
Кредитование корпоративного сектора снижается. И это плохо.
Растут только потребкредиты.
Резкий взлет депозитов корпоративного сектора в декабре,это игры Нафтогаза.
Население несет денюжку в банки.
Живите своим умом!
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:41
Катерина посадова особа і говорить по ділу...слід до неї прислухатись...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:48
У Зам начальника таможни по энергетике Российской Федерации, дома под полом около 100 млн долларов НАЛИЧНЫМИ...... и около 18 тонн золотыми слитками. Всех переплюнул и кадровика из МВД и Черкалина из ФСБ со своими миллиардами.
ВИДЕО
Нашим есть у кого учиться, и к чему стремиться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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