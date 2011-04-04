Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Розумію, що образив Ваше загостренне почуття патріотизму, певно Ви вже років 6 як відмовились від усього російського імпорту, особливо нафти, дизпалива, газу, вугілля та палива для атомних електростанцій. Хоча може й справді вітряком собі електрику майните...
Ну а Форвард - українська юрособа, здається жодних санкцій від держави не зазнала, але я трошки планую на ньому заробити, треба ж державі в цьому допомогти... ))
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Чето сразу вспомнился суровый декабрь 2014 года, когда на черном рынке доллар стоил на 6 гривен дороже официального курса, баба лера безуспешно покупала 200 баксов в кассе первого попашегося банка, а по 16 можно было раздобыть зеленый только в злачинном тоталитарном Сбербанке, оплачивая бумагой открытие полугодичного валютного депо.
Чето сразу вспомнился суровый декабрь 2014 года, когда на черном рынке доллар стоил на 6 гривен дороже официального курса, баба лера безуспешно покупала 200 баксов в кассе первого попашегося банка, а по 16 можно было раздобыть зеленый только в злачинном тоталитарном Сбербанке, оплачивая бумагой открытие полугодичного валютного депо.
А мне чёт вспомнились обстрелы Луганска российской артиллерией летом 2014
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД