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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:15

  klug написав:
  kreuz написав:Форвард зараз у тренді.

Найкращий банк для колаборантів!

Розумію, що образив Ваше загостренне почуття патріотизму, певно Ви вже років 6 як відмовились від усього російського імпорту, особливо нафти, дизпалива, газу, вугілля та палива для атомних електростанцій. Хоча може й справді вітряком собі електрику майните...

Ну а Форвард - українська юрособа, здається жодних санкцій від держави не зазнала, але я трошки планую на ньому заробити, треба ж державі в цьому допомогти... ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:02

  klug написав:
  kreuz написав:Форвард зараз у тренді.

Найкращий банк для колаборантів!

Чето сразу вспомнился суровый декабрь 2014 года, когда на черном рынке доллар стоил на 6 гривен дороже официального курса, баба лера безуспешно покупала 200 баксов в кассе первого попашегося банка, а по 16 можно было раздобыть зеленый только в злачинном тоталитарном Сбербанке, оплачивая бумагой открытие полугодичного валютного депо.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:31

  escobar написав:
  klug написав:
  kreuz написав:Форвард зараз у тренді.

Найкращий банк для колаборантів!

Чето сразу вспомнился суровый декабрь 2014 года, когда на черном рынке доллар стоил на 6 гривен дороже официального курса, баба лера безуспешно покупала 200 баксов в кассе первого попашегося банка, а по 16 можно было раздобыть зеленый только в злачинном тоталитарном Сбербанке, оплачивая бумагой открытие полугодичного валютного депо.

А мне чёт вспомнились обстрелы Луганска российской артиллерией летом 2014
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:49

[quote="4840003:V2"]Banderlog
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/
https://www.forward-bank.com/deposits/maximal/
+0,5% якщо відкривати з картки іншого банку від 30 000 грн.

какой банк пускает р2р одним платежом?
Начал перебирать карты лимит или 15000 или 25000 :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:53

Andi_30
полистайте гілку Форвард банку, там є такі із потрібним вам досвідом

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Andi_30 написав:какой банк пускает р2р одним платежом?

Моня
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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