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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 00:12

Останнє китайське попередження!

Економічний експерт Олег Пендзин зробив несподіваний прогноз щодо курсу долара на цей рік.

Про це він розповів «Вголосу».

За його словами, важко спрогнозувати курс гривні щодо долара, зважаючи що валютна ситуація на сьогодні є неприродною.

«Зараз, до прикладу, з економічної точки зору, курс мав би бути 28, а він – близько 23. При цьому кожен долар імпорту, який надходить у країну, не додає до держбюджету 6 грн», – зазначив він.

Та додав: «А курс укріпився завдяки тому, що Уряд дав дозвіл Мінфіну (у зв’язку із тим, що у бюджеті немає грошей і аби погасити заборгованості навіть по захищених статтях (зарплаті)), запозичити 10 млрд грн через державні облігації за рахунок бюджету-2020. Тобто, ми ще навіть нічого не заробили, а вже запозичили у 2019 році за рахунок бюджету 2020 року».

«Уряд виставив на продаж – іноземні спекулянти купили. Тому я боюся, аби курс просто не покотився до 35-40 грн за долар. Бо у бюджет 2020 закладено курс на рівні 27 грн за долар», – резюмував економіст.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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