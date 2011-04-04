VASH
Где же они взвинтили, в валюте упали, судя по вашей ссылке, при чем существенно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 січ, 2020 02:58
VASH
Где же они взвинтили, в валюте упали, судя по вашей ссылке, при чем существенно.
Додано: Вів 14 січ, 2020 05:08
Фізиків уже давно заборонили кредитувати у валюті, тому питання відкрите, що це за цифри. Найімовірніше, - це ще кредити, що бралися при доларі "па пять" і "па восемь", де старі з високими ставками поступово виплачуються або реструктуризуються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Козаче, це в якому бюджеті коштів немає?
Чи правильніше сказати - кому треба, кошти знайдуться
13 січня колишній віцепрем'єр міністр України та міністр соціальної політики Павло Розенко заявив про збільшення заробітних плат народним депутам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком
Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.
"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.
Він додав, що по деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:14
Фізики мабуть кредитуються в кеш в гривні в основному. А це кредитування завжди було високомаржинальне. Ну і якщо є попит чому ціну не підняти...мабуть так.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:02
З Василем всіх...здоровячка і всіх гараздів.
Якось так потрапило на око.
Два роки тому на НОвий рік.
А що на ВАсиля нині?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:00
Якось вже так склалось що на протязі багатьох років портфель заощаджень був в пропорції 60% валюта і 40% гривня.
А ось оце глянув і в звязку з ревальвацією гривні пропорція вимальовується майже 50% на 50%.
Якби курс був 20 за американця то пропорція була б 48% валюта і 52% гривня.
А якби курс був 30 за американця то пропорція була б 58% валюта і 42% гривня
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