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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 02:58

VASH

Где же они взвинтили, в валюте упали, судя по вашей ссылке, при чем существенно.
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 05:08

  NDV написав:VASH

Где же они взвинтили, в валюте упали, судя по вашей ссылке, при чем существенно.

Фізиків уже давно заборонили кредитувати у валюті, тому питання відкрите, що це за цифри. Найімовірніше, - це ще кредити, що бралися при доларі "па пять" і "па восемь", де старі з високими ставками поступово виплачуються або реструктуризуються.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Та додав: «А курс укріпився завдяки тому, що Уряд дав дозвіл Мінфіну (у зв’язку із тим, що у бюджеті немає грошей і аби погасити заборгованості навіть по захищених статтях (зарплаті)), запозичити 10 млрд грн через державні облігації за рахунок бюджету-2020.


Козаче, це в якому бюджеті коштів немає?
Чи правильніше сказати - кому треба, кошти знайдуться ;)

13 січня колишній віцепрем'єр міністр України та міністр соціальної політики Павло Розенко заявив про збільшення заробітних плат народним депутам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком
Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.
"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.
Він додав, що по деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.
https://espreso.tv/news/2020/01/13/z_1_ ... rn_rozenko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:14

  NDV написав:VASH

Где же они взвинтили, в валюте упали, судя по вашей ссылке, при чем существенно.

Фізики мабуть кредитуються в кеш в гривні в основному. А це кредитування завжди було високомаржинальне. Ну і якщо є попит чому ціну не підняти...мабуть так.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:02

  Stringer написав:решил после четырехлетнего перерыва подвести итоги управления финансами.
кинулся искать свой отчёт за 2013 год в этой теме... и не нашёл, жаль, жаль что не сохранил его, как это делает кармелюк. Там приблизительно было по 30% USD, EUR и UAH, и 10% XAU. Практически все было в банках, под грушей не более 5%.
Итак, за четыре года, в результате банкопада, гревнепада и непредвиденных расходов капитал уменьшился почти на 30% по сравнению с 1 января 2014.
курсы: USD/UAH 28 EUR/USD 1,18 XAU/USD 42
UAH - 5,3%
USD - 78,8%
EUR - 7,6%
XAU - 8,3%
груша 48,7 % полностью XAU и USD
депозиты 48,3%
на сберегательных счётах 3% - в основном UAH
груша - банковские ячейки, дома денег не держу от слова совсем
Тоесть способ сохранения и "приумножения" изменился кардинально.
такие пироги

З Василем всіх...здоровячка і всіх гараздів.
Якось так потрапило на око.
Два роки тому на НОвий рік.
А що на ВАсиля нині?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:00

Якось вже так склалось що на протязі багатьох років портфель заощаджень був в пропорції 60% валюта і 40% гривня.
А ось оце глянув і в звязку з ревальвацією гривні пропорція вимальовується майже 50% на 50%.
Якби курс був 20 за американця то пропорція була б 48% валюта і 52% гривня.
А якби курс був 30 за американця то пропорція була б 58% валюта і 42% гривня
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:43

  Квесторе_поверніться написав:Перша частина від Катерини...на Меланки
https://finclub.net/analytics/katerina-rozhkova-yesli-my-realizuyem-vse-podkhody-to-budem-zashchishcheny-ot-massovykh-bankrotstv-bankov.html

Ахренеть, как ловко они там придумывают - теперь мы ещё должны платить за то, что этих коррупционеров будут всю жизнь защищать от государственного преследования, за государственный же счёт :evil:
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:18

  Квесторе_поверніться написав:А ось оце глянув і в звязку з ревальвацією гривні пропорція вимальовується майже 50% на 50%.
Якби курс був 20 за американця то пропорція була б 48% валюта і 52% гривня.
А якби курс був 30 за американця то пропорція була б 58% валюта і 42% гривня


Либо курс за окном ниже 22 либо нет у вас нынче паритета даже майже. :roll:
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