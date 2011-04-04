Додано: Вів 14 січ, 2020 12:00

Якось вже так склалось що на протязі багатьох років портфель заощаджень був в пропорції 60% валюта і 40% гривня.

А ось оце глянув і в звязку з ревальвацією гривні пропорція вимальовується майже 50% на 50%.

Якби курс був 20 за американця то пропорція була б 48% валюта і 52% гривня.

А якби курс був 30 за американця то пропорція була б 58% валюта і 42% гривня