Квесторе_поверніться написав:Stringer написав:решил после четырехлетнего перерыва подвести итоги управления финансами.
кинулся искать свой отчёт за 2013 год в этой теме... и не нашёл, жаль, жаль что не сохранил его, как это делает кармелюк. Там приблизительно было по 30% USD, EUR и UAH, и 10% XAU. Практически все было в банках, под грушей не более 5%.
Итак, за четыре года, в результате банкопада, гревнепада и непредвиденных расходов капитал уменьшился почти на 30% по сравнению с 1 января 2014.
курсы: USD/UAH 28 EUR/USD 1,18 XAU/USD 42
UAH - 5,3%
USD - 78,8%
EUR - 7,6%
XAU - 8,3%
груша 48,7 % полностью XAU и USD
депозиты 48,3%
на сберегательных счётах 3% - в основном UAH
груша - банковские ячейки, дома денег не держу от слова совсем
Тоесть способ сохранения и "приумножения" изменился кардинально.
такие пироги
З Василем всіх...здоровячка і всіх гараздів.
Якось так потрапило на око.
Два роки тому на НОвий рік.
А що на ВАсиля нині?
гарна традицiя