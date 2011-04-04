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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 697698699700
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:решил после четырехлетнего перерыва подвести итоги управления финансами.
кинулся искать свой отчёт за 2013 год в этой теме... и не нашёл, жаль, жаль что не сохранил его, как это делает кармелюк. Там приблизительно было по 30% USD, EUR и UAH, и 10% XAU. Практически все было в банках, под грушей не более 5%.
Итак, за четыре года, в результате банкопада, гревнепада и непредвиденных расходов капитал уменьшился почти на 30% по сравнению с 1 января 2014.
курсы: USD/UAH 28 EUR/USD 1,18 XAU/USD 42
UAH - 5,3%
USD - 78,8%
EUR - 7,6%
XAU - 8,3%
груша 48,7 % полностью XAU и USD
депозиты 48,3%
на сберегательных счётах 3% - в основном UAH
груша - банковские ячейки, дома денег не держу от слова совсем
Тоесть способ сохранения и "приумножения" изменился кардинально.
такие пироги

З Василем всіх...здоровячка і всіх гараздів.
Якось так потрапило на око.
Два роки тому на НОвий рік.
А що на ВАсиля нині?

гарна традицiя :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:44

Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:09

  ihorsic написав:Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???

Ріплу купляти. Терміново. Прям зараз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:37

столб

подскажите, есть ли где-то выгодные столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49

  SILVER_UA написав:подскажите, есть ли где-то выгодные столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?

В гривні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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