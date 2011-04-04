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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:39
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
решил после четырехлетнего перерыва подвести итоги управления финансами.
кинулся искать свой отчёт за 2013 год в этой теме... и не нашёл, жаль, жаль что не сохранил его, как это делает кармелюк. Там приблизительно было по 30% USD, EUR и UAH, и 10% XAU. Практически все было в банках, под грушей не более 5%.
Итак, за четыре года, в результате банкопада, гревнепада и непредвиденных расходов капитал уменьшился почти на 30% по сравнению с 1 января 2014.
курсы: USD/UAH 28 EUR/USD 1,18 XAU/USD 42
UAH - 5,3%
USD - 78,8%
EUR - 7,6%
XAU - 8,3%
груша 48,7 % полностью XAU и USD
депозиты 48,3%
на сберегательных счётах 3% - в основном UAH
груша - банковские ячейки, дома денег не держу от слова совсем
Тоесть способ сохранения и "приумножения" изменился кардинально.
такие пироги
З Василем всіх...здоровячка і всіх гараздів.
Якось так потрапило на око.
Два роки тому на НОвий рік.
А що на ВАсиля нині?
гарна традицiя
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Lost
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:44
Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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ihorsic
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:09
ihorsic написав:
Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???
Ріплу купляти. Терміново. Прям зараз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:37
подскажите, есть ли где-то выгодные гривневые столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?
Востаннє редагувалось SILVER_UA
в Вів 14 січ, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49
SILVER_UA написав:
подскажите, есть ли где-то выгодные столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?
В гривні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:01
Квесторе_поверніться написав: SILVER_UA написав:
подскажите, есть ли где-то выгодные столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?
В гривні?
да
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SILVER_UA
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
SILVER_UA,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:32
ihorsic
можете пристроїти в конкорд чи земельний капітал під 5%
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Raymond
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:32
ihorsic
У меня в понедельник закончился, два дня мозговал, в Украине вариантов не нашел =(
Кинул пока на карту с 3% на остаток
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NDV
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