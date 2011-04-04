Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:33
ihorsic написав:
Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???
останній огляд від Мінфіну
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... v-valyute/
це по "малих" банках,
загалом по великих ставки зазвичай ще менші..
greenozon
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:33
Квесторе_поверніться написав: SILVER_UA
,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.
% я на офф сайтах проверю, если разберусь кто есть кто. Кроме Акорда не понимать ничего
SILVER_UA
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:35
SILVER_UA це так спамери дуркують, нема їм що робити тільки дурь писати і щоб потім по 100 раз перепитувались нормальні люди
greenozon
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:36
SILVER_UA, тоді спеціально для Вас Альянс Акорд Універсал Львів Комінвест
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:48
Козак-характерник написав: ihorsic написав:
Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???
Ріплу купляти. Терміново. Прям зараз.
Пускай рипла хотя бы облако на дневном графике для начала пробьет бггг
escobar
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:54
greenozon написав: Козак-характерник написав: ihorsic написав:
Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???
Ріплу купляти. Терміново. Прям зараз.
Ріпл - чорний скам, КХ дуркує!
Ні, не дуркую!
Потім графік подивимося...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:05
NDV написав: ihorsic
У меня в понедельник закончился, два дня мозговал, в Украине вариантов не нашел =(
Кинул пока на карту с 3% на остаток
Это где столько дают на остаток?
EvgeniyL
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:15
EvgeniyL В конкорде, но 3% это по сути долларовую инфляцию покрыть, не больше
Востаннє редагувалось
NDV
в Вів 14 січ, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
NDV
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:16
Квесторе_поверніться написав: SILVER_UA
,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.
Согласились,что банки понижают ставки?
После 15го это будет еще ярче!
Ас-пирин
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:19
NDV написав: EvgeniyL
В конкорде, но 3% это по сути долларовую инфляцию покрыть, не больше
так то воно так, але інші банки і в рік на
строковому
депо стільки не наливають!!!
greenozon
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