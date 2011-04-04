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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 698699700701
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:33

  ihorsic написав:Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???



останній огляд від Мінфіну
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... v-valyute/

це по "малих" банках,
загалом по великих ставки зазвичай ще менші..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:33

  Квесторе_поверніться написав:SILVER_UA,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.

% я на офф сайтах проверю, если разберусь кто есть кто. Кроме Акорда не понимать ничего :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:35

SILVER_UA

це так спамери дуркують, нема їм що робити тільки дурь писати і щоб потім по 100 раз перепитувались нормальні люди
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:36

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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:48

  Козак-характерник написав:
  ihorsic написав:Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???

Ріплу купляти. Терміново. Прям зараз.

Пускай рипла хотя бы облако на дневном графике для начала пробьет бггг
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:54

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:
  ihorsic написав:Закінчується в п'ятницю доларовий депозит. Підкажіть куди можна пристроїти???

Ріплу купляти. Терміново. Прям зараз.


Ріпл - чорний скам, КХ дуркує! :mrgreen:

Ні, не дуркую! :P Потім графік подивимося... :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:05

  NDV написав:ihorsic
У меня в понедельник закончился, два дня мозговал, в Украине вариантов не нашел =(

Кинул пока на карту с 3% на остаток

Это где столько дают на остаток?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:15

EvgeniyL

В конкорде, но 3% это по сути долларовую инфляцию покрыть, не больше
Востаннє редагувалось NDV в Вів 14 січ, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:16

  Квесторе_поверніться написав:SILVER_UA,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.

Согласились,что банки понижают ставки? :lol: После 15го это будет еще ярче!
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:19

  NDV написав:EvgeniyL

В конкорде, но 3% это по сути долларовую инфляцию покрыть, не больше


так то воно так, але інші банки і в рік на строковому депо стільки не наливають!!!
+50грн !
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greenozon
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