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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 700701702703>
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:37

greenozon

А кроме как отдать банкам, с деньгами ничего сделать нельзя?
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:20

  NDV написав:greenozon

А кроме как отдать банкам, с деньгами ничего сделать нельзя?

Закопать! Рэкс-пэкс-фэкс!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:30

  SILVER_UA написав:
  Квесторе_поверніться написав:SILVER_UA,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.

% я на офф сайтах проверю, если разберусь кто есть кто. Кроме Акорда не понимать ничего :roll:

Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії 8)
По суті Вашого питання: можете глянути в Укргазі :arrow:
https://www.ukrgasbank.com/ru/private/deposits/
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/stavki_01.doc
Доречі, від сьогодні у них нові ставки по депо.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії

Могу сказать тока одно.
Разобраться в банках, особенно на ветке Квестора без бокальчика коньяку ну никак никада было низзя.
Особенно на Меланки, на Василя!
А вы какой пьёте? :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:46

  clientage написав:
  ТИХИЙ написав:Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії

Могу сказать тока одно.
Разобраться в банках, особенно на ветке Квестора без бокальчика коньяку ну никак никада было низзя.
Особенно на Меланки, на Василя!
А вы какой пьёте? :P :P :P

Поручик, вы можете говорить хоть о чём-нибудь, кроме секса и выпивки? Хотя, что за чушь я несу. Господа, а не поехать ли нам в нумера? 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:50

  SILVER_UA написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:подскажите, есть ли где-то выгодные столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?

В гривні?

да

В Земельном капитале (если он в Ваших краях есть) годовые столбы на сумму 7500грн.
Пополнение, в т.ч. и безналом, без ограничений, без комиссий, но только в первые 11 месяцев.
В последний месяц пополнять нельзя.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52

  ТИХИЙ написав:
  clientage написав:
  ТИХИЙ написав:Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії

Могу сказать тока одно.
Разобраться в банках, особенно на ветке Квестора без бокальчика коньяку ну никак никада было низзя.
Особенно на Меланки, на Василя!
А вы какой пьёте? :P :P :P

Поручик, вы можете говорить хоть о чём-нибудь, кроме секса и выпивки? Хотя, что за чушь я несу. Господа, а не поехать ли нам в нумера? 8)

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59

SILVER_UA
В Универсале все депозиты с пополнением.
Минимальная сумма вклада наличными 5000 грн
При открытии в чат-бот 1000 грн
Ограничение по полнению:
в ИБ сумма пополнения не менее 1000 грн
В кассе пополнения не менее 5000 грн
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Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:03

  Квесторе_поверніться написав:Універсал

он чем-то лучше Моно ? просто они физически только в больших городах
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