Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:37
greenozon А кроме как отдать банкам, с деньгами ничего сделать нельзя?
NDV
Повідомлень: 115
З нами з: 09.06.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:20
NDV написав: greenozon
А кроме как отдать банкам, с деньгами ничего сделать нельзя?
Закопать! Рэкс-пэкс-фэкс!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30070
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3477 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:30
SILVER_UA написав: Квесторе_поверніться написав: SILVER_UA
,
серед стовпових в грн, зокрема
Сосісбанка, ціна стовпа 500 грн
Акордбанка, ціна стовпа 500 грн
Комса2, ціна стовпа 1000 грн
Львівські швейцари, ціна стовпа 2500 грн
Закарпатські конячники, ціна стовпа 5000 грн
Про % ставки можу збрехати ...зараз їх банки інтенсивно понижують.
% я на офф сайтах проверю, если разберусь кто есть кто. Кроме Акорда
не понимать ничего
Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії
По суті Вашого питання: можете глянути в Укргазі
https://www.ukrgasbank.com/ru/private/deposits/ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/stavki_01.doc Доречі, від сьогодні у них нові ставки по депо.
ТИХИЙ
Повідомлень: 2993
З нами з: 10.10.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 331 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:34
ТИХИЙ написав:
Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії
Могу сказать тока одно.
Разобраться в банках, особенно на ветке Квестора без бокальчика коньяку ну никак никада было низзя.
Особенно на Меланки, на Василя!
А вы какой пьёте?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30070
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3477 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:46
clientage написав: ТИХИЙ написав:
Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії
Могу сказать тока одно.
Разобраться в банках, особенно на ветке Квестора без бокальчика коньяку ну никак никада было низзя.
Особенно на Меланки, на Василя!
А вы какой пьёте?
Поручик, вы можете говорить хоть о чём-нибудь, кроме секса и выпивки? Хотя, что за чушь я несу. Господа, а не поехать ли нам в нумера?
ТИХИЙ
Повідомлень: 2993
З нами з: 10.10.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 331 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:50
SILVER_UA написав: Квесторе_поверніться написав: SILVER_UA написав:
подскажите, есть ли где-то выгодные столбы с пополнением, чтобы первоначальный взнос был маленьким, а сумма пополнений почти без лимитов по сумме и времени ?
В гривні?
да
В Земельном капитале (если он в Ваших краях есть) годовые столбы на сумму 7500грн.
Пополнение, в т.ч. и безналом, без ограничений, без комиссий, но только в первые 11 месяцев.
В последний месяц пополнять нельзя.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3993
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 504 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:52
ТИХИЙ написав: clientage написав: ТИХИЙ написав:
Людині (зі здоровим глуздом) немає потреби розшифровувати абракадабру (психічно хворих), якщо це звичайно не професійний інтерес фахівця з психіатрії
Могу сказать тока одно.
Разобраться в банках, особенно на ветке Квестора без бокальчика коньяку ну никак никада было низзя.
Особенно на Меланки, на Василя!
А вы какой пьёте?
Поручик, вы можете говорить хоть о чём-нибудь, кроме секса и выпивки? Хотя, что за чушь я несу. Господа, а не поехать ли нам в нумера?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 27327
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:59
SILVER_UA
В Универсале все депозиты с пополнением.
Минимальная сумма вклада наличными 5000 грн
При открытии в чат-бот 1000 грн
Ограничение по полнению:
в ИБ сумма пополнения не менее 1000 грн
В кассе пополнения не менее 5000 грн
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3993
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 504 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:03
Квесторе_поверніться написав:
Універсал
он чем-то лучше Моно ? просто они физически только в больших городах
SILVER_UA
Повідомлень: 530
З нами з: 21.07.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:52
.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Повідомлень: 617
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 96 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
212683
50
80817
18
20714