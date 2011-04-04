Ну от умовами поповнення і краще, якщо хочеться саме справжній стовпчик на мін суму, а потім разово долити. Якщо ж доливати планується планомірно, то тоді у моно є свої плюси. Але ставки не радують у порівнянні з іншими у списку.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:03
Ну от умовами поповнення і краще, якщо хочеться саме справжній стовпчик на мін суму, а потім разово долити. Якщо ж доливати планується планомірно, то тоді у моно є свої плюси. Але ставки не радують у порівнянні з іншими у списку.
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