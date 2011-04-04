Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51

29 січня НБУ ще знизить облікову ставку напевне...державні банки знизять ставки по депо і за ними всі інші.

До 29 січня року 2020 ще є вікно можливостей розміститись в гривні.

ВАлютні ризики є...тому троха і валюти в портфелі слід лишити мабуть.