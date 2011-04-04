Ну от умовами поповнення і краще, якщо хочеться саме справжній стовпчик на мін суму, а потім разово долити. Якщо ж доливати планується планомірно, то тоді у моно є свої плюси. Але ставки не радують у порівнянні з іншими у списку.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:03
Ну от умовами поповнення і краще, якщо хочеться саме справжній стовпчик на мін суму, а потім разово долити. Якщо ж доливати планується планомірно, то тоді у моно є свої плюси. Але ставки не радують у порівнянні з іншими у списку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Є досить значний перелік категорій громадян України виплата пенсій яким здійснюється тільки через Ощадбанк (ті ж військові пенсіонери тощо). Якість обслуговування у зазначеному банку викликає багато питань. Вочевидь має місце пряме порушення прав громадян. Чи має хтось вдалий досвід зміни банку для цих категорій.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:40
завтра (чи післязавтра) завершується акція "Електронна лотерея"
+50грн !
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51
29 січня НБУ ще знизить облікову ставку напевне...державні банки знизять ставки по депо і за ними всі інші.
До 29 січня року 2020 ще є вікно можливостей розміститись в гривні.
ВАлютні ризики є...тому троха і валюти в портфелі слід лишити мабуть.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Если по уму...то столбится надо было еще летом-осенью.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:50
Re: Байки про банки і не тільки....
На всю жизнь не застолбишься. Столбы, сделанные сейчас, тоже потом пригодятся.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:53
Кроме депозитов куда еще может пристроить деньги обычный колхозник-миллионер?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:23
Якщо настогид товариш, можете йому позичити, скільки не жалко, втратите і його і їх )))
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