RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:03

  SILVER_UA написав:
  Квесторе_поверніться написав:Універсал

он чем-то лучше Моно ? просто они физически только в больших городах

Ну от умовами поповнення і краще, якщо хочеться саме справжній стовпчик на мін суму, а потім разово долити. Якщо ж доливати планується планомірно, то тоді у моно є свої плюси. Але ставки не радують у порівнянні з іншими у списку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3937
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Є досить значний перелік категорій громадян України виплата пенсій яким здійснюється тільки через Ощадбанк (ті ж військові пенсіонери тощо). Якість обслуговування у зазначеному банку викликає багато питань. Вочевидь має місце пряме порушення прав громадян. Чи має хтось вдалий досвід зміни банку для цих категорій.
VASH
 
Повідомлень: 421
З нами з: 26.10.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:40

  lubopytnaya написав:SILVER_UA
В Универсале все депозиты с пополнением.
Минимальная сумма вклада наличными 5000 грн
При открытии в чат-бот 1000 грн
Ограничение по полнению:
в ИБ сумма пополнения не менее 1000 грн
В кассе пополнения не менее 5000 грн
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits


завтра (чи післязавтра) завершується акція "Електронна лотерея"
https://www.universalbank.com.ua/news/e ... i-sredstva
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7182
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51

29 січня НБУ ще знизить облікову ставку напевне...державні банки знизять ставки по депо і за ними всі інші.
До 29 січня року 2020 ще є вікно можливостей розміститись в гривні.
ВАлютні ризики є...тому троха і валюти в портфелі слід лишити мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31415
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Если по уму...то столбится надо было еще летом-осенью.
Ас-пирин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 21.01.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Ас-пирин написав:Если по уму...то столбится надо было еще летом-осенью.


На всю жизнь не застолбишься. Столбы, сделанные сейчас, тоже потом пригодятся.
alter
 
Повідомлень: 416
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:53

Кроме депозитов куда еще может пристроить деньги обычный колхозник-миллионер?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:23

  Investor_K написав:Кроме депозитов куда еще может пристроить деньги обычный колхозник-миллионер?

Якщо настогид товариш, можете йому позичити, скільки не жалко, втратите і його і їх )))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 700701702703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 80823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20715
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (361)
15.01.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.