Тітка криза прийде...знову на депо шось буде капати...ну і зараз хто запасся шось капає.
Он сьогодні ще в Братків від 10К можна на рік 17,5% спійиати +0,5% бонус чистими.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:36
Тітка криза прийде...знову на депо шось буде капати...ну і зараз хто запасся шось капає.
Он сьогодні ще в Братків від 10К можна на рік 17,5% спійиати +0,5% бонус чистими.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:46
абсолютно згідний, імхо останній рік, коли ще видно останній вагон поїзда...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:47
Увага увага
ахтунг ахтунг!
останній день акції в АБанку
поспішіть застовбитись під нормлаьні умови,
далі тільки вниз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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