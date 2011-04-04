Тітка криза прийде...знову на депо шось буде капати...ну і зараз хто запасся шось капає.
Он сьогодні ще в Братків від 10К можна на рік 17,5% спійиати +0,5% бонус чистими.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:36
Тітка криза прийде...знову на депо шось буде капати...ну і зараз хто запасся шось капає.
Он сьогодні ще в Братків від 10К можна на рік 17,5% спійиати +0,5% бонус чистими.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:46
абсолютно згідний, імхо останній рік, коли ще видно останній вагон поїзда...
+50грн !
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:47
Увага увага
ахтунг ахтунг!
останній день акції в АБанку
поспішіть застовбитись під нормлаьні умови,
далі тільки вниз.
+50грн !
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:10
Якби Ви ще сказали коли...ціни б Вам не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:10
Ярославський планує придбати у Пінчука банк Кредит Дніпро
Власник групи DCH Олександр Ярославський повідомив в Національний банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро у Віктора Пінчука.
Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub
"Усе вірно, пан Ярославський подав відповідного листа про наміри на початку грудня. Але документи на узгодження істотної участі в банку ми поки не отримували", – підтвердила Рожкова
Оцінити цю угоду в НБУ поки не можуть.
"На поточний момент складно оцінити угоду, оскільки нам невідомі ключові умови, в тому числі розмір придбаного пакета. Багато що також залежатиме від планів пана Ярославського з розвитку банку. Ці та інші речі ми будемо обговорювати з Олександром після отримання повного пакета", – підкреслила вона.
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:42
Від Катерини...частина друга
Як на мене позиція по Пишці помилкова.
Спочатку за вуха ЕБРР притягнути а потім під Фонд а не навпаки...що вилами по воді писано.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Сер 15 січ, 2020 20:08
Гарбуз, давай девал! ( с)
Девал нечаянно нагрянет,
Когда его совсем не ждешь.
И каждый доллар сразу станет
Удивительно хорош
И ты поешь...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:54
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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