Над вертепом зірка ясна зеленню засяла!
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:13
Над вертепом зірка ясна зеленню засяла!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:38
наша супер яскрава нова молода зелена команда.. (No comments)
і рожкова там же
дуже хочеться щоб зепреденту це донесли і він "впечатлився" рівнем своїх міністрів
і що вони про него кажуть
2а частина зєлєбобіків і рожкової
1:12 Мы не понимаем. У нас нет планов. А у нас их реально НЕТ
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 15 січ, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:41
Ілита, йопт!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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