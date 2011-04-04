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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:И ты поешь...

Нова Радість встала... :)

Над вертепом зірка ясна зеленню засяла! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:38

наша супер яскрава нова молода зелена команда.. (No comments)

і рожкова там же

https://youtu.be/obXePIggvdU

дуже хочеться щоб зепреденту це донесли і він "впечатлився" рівнем своїх міністрів
і що вони про него кажуть
:mrgreen:

2а частина зєлєбобіків і рожкової

https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hhavd_s


1:12 Мы не понимаем. У нас нет планов. А у нас их реально НЕТ
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 15 січ, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:41

  greenozon написав:наша супер яскрава нова молода зелена команда.. (No comments)

і рожкова там же

https://youtu.be/obXePIggvdU

дуже хочеться щоб зепреденту це донесли і він "впечатлився" рівнем своїх міністрів
і що вони про него кажуть
:mrgreen:

Ілита, йопт! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45

  greenozon написав:
  Investor_K написав:
  J написав:ОВГЗ 9% - 11% в грн


Все йде до того що на депозитах особливо не заробиш....


абсолютно згідний, імхо останній рік, коли ще видно останній вагон поїзда...

Нагадали мені давні розмови з моїм, ще з інститутських часів, товаришем-одногрупником. Вони були ще в кінці дев*яностих минулого століття. Ми вже тоді працювали в банках на немаленьких посадах. А починали економістами кредитних відділів у держбанку на початку 80-х. Власними очима бачили як змінювалась банківська система, як з*явились перші комерційні банки (потім і самі там опинились). Як розвивався ринок депозитів...ставки...інфляція... Що цікаво, ставки по депозитах майже завжди перевищували інфляцію. А ще ж були законні на той час, так звані, "хитрі" депозити для працівників банку - там умови взагалі "пальчики оближиш"... А ще працівників, теж на цілком законних тоді умовах, наділяли всякими способами акціями банку і, не повірите, по тим акціям кілька років платили "грубі гроші"... Та й зарплати у банках, порівняно, як тоді казали, з народним господарством були привабливі, навіть дуже...От тоді ми і говорили з товаришем - ну не може це свято життя тривати вічно... Ще пам*ятаю обговорювали імовірні строки - мовляв максимум років 5-6. З "хитрими" депозитами і виплатами дивідендів по акціям майже вгадали... Із зарплатою теж... Лафа закінчилась... А от з можливістю заробітку на депозитах "трохи" не вгадали, так років на 15-17. Але мабуть тепер і їх час настав. Свято припиняється буквально на наших очах... Що цілком закономірно...Хоч і гірко для карманів... Звичайно ще якийсь сплеск можливий, але це вже будуть останні конвульсії депозитного "раю", який беповоротно відходить :(
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:53

  Кармелюк написав: Свято припиняється буквально на наших очах... Що цілком закономірно...Хоч і гірко для карманів... Звичайно ще якийсь сплеск можливий, але це вже будуть останні конвульсії депозитного "раю", який беповоротно відходить :(

Буде ще свято! :D Поклоняться в ноги золотогоршочникам! Головне - не потурати кролю і виносити все...к єдрєнє фєнє...Не займатися штрейкбрехерством! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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