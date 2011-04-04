Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45

greenozon написав: Investor_K написав: J написав: ОВГЗ 9% - 11% в грн ОВГЗ 9% - 11% в грн



Все йде до того що на депозитах особливо не заробиш.... Все йде до того що на депозитах особливо не заробиш....



абсолютно згідний, імхо останній рік, коли ще видно останній вагон поїзда... абсолютно згідний, імхо останній рік, коли ще видно останній вагон поїзда...

Нагадали мені давні розмови з моїм, ще з інститутських часів, товаришем-одногрупником. Вони були ще в кінці дев*яностих минулого століття. Ми вже тоді працювали в банках на немаленьких посадах. А починали економістами кредитних відділів у держбанку на початку 80-х. Власними очима бачили як змінювалась банківська система, як з*явились перші комерційні банки (потім і самі там опинились). Як розвивався ринок депозитів...ставки...інфляція... Що цікаво, ставки по депозитах майже завжди перевищували інфляцію. А ще ж були законні на той час, так звані, "хитрі" депозити для працівників банку - там умови взагалі "пальчики оближиш"... А ще працівників, теж на цілком законних тоді умовах, наділяли всякими способами акціями банку і, не повірите, по тим акціям кілька років платили "грубі гроші"... Та й зарплати у банках, порівняно, як тоді казали, з народним господарством були привабливі, навіть дуже...От тоді ми і говорили з товаришем - ну не може це свято життя тривати вічно... Ще пам*ятаю обговорювали імовірні строки - мовляв максимум років 5-6. З "хитрими" депозитами і виплатами дивідендів по акціям майже вгадали... Із зарплатою теж... Лафа закінчилась... А от з можливістю заробітку на депозитах "трохи" не вгадали, так років на 15-17. Але мабуть тепер і їх час настав. Свято припиняється буквально на наших очах... Що цілком закономірно...Хоч і гірко для карманів... Звичайно ще якийсь сплеск можливий, але це вже будуть останні конвульсії депозитного "раю", який беповоротно відходить