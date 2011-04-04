і рожкова там же
дуже хочеться щоб зепреденту це донесли і він "впечатлився" рівнем своїх міністрів
і що вони про него кажуть
2а частина зєлєбобіків і рожкової
1:12 Мы не понимаем. У нас нет планов. А у нас их реально НЕТ
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:38
наша супер яскрава нова молода зелена команда.. (No comments)
і рожкова там же
дуже хочеться щоб зепреденту це донесли і він "впечатлився" рівнем своїх міністрів
і що вони про него кажуть
2а частина зєлєбобіків і рожкової
1:12 Мы не понимаем. У нас нет планов. А у нас их реально НЕТ
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 15 січ, 2020 23:00, всього редагувалось 2 разів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:41
Ілита, йопт!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45
Нагадали мені давні розмови з моїм, ще з інститутських часів, товаришем-одногрупником. Вони були ще в кінці дев*яностих минулого століття. Ми вже тоді працювали в банках на немаленьких посадах. А починали економістами кредитних відділів у держбанку на початку 80-х. Власними очима бачили як змінювалась банківська система, як з*явились перші комерційні банки (потім і самі там опинились). Як розвивався ринок депозитів...ставки...інфляція... Що цікаво, ставки по депозитах майже завжди перевищували інфляцію. А ще ж були законні на той час, так звані, "хитрі" депозити для працівників банку - там умови взагалі "пальчики оближиш"... А ще працівників, теж на цілком законних тоді умовах, наділяли всякими способами акціями банку і, не повірите, по тим акціям кілька років платили "грубі гроші"... Та й зарплати у банках, порівняно, як тоді казали, з народним господарством були привабливі, навіть дуже...От тоді ми і говорили з товаришем - ну не може це свято життя тривати вічно... Ще пам*ятаю обговорювали імовірні строки - мовляв максимум років 5-6. З "хитрими" депозитами і виплатами дивідендів по акціям майже вгадали... Із зарплатою теж... Лафа закінчилась... А от з можливістю заробітку на депозитах "трохи" не вгадали, так років на 15-17. Але мабуть тепер і їх час настав. Свято припиняється буквально на наших очах... Що цілком закономірно...Хоч і гірко для карманів... Звичайно ще якийсь сплеск можливий, але це вже будуть останні конвульсії депозитного "раю", який беповоротно відходить
Додано: Чет 16 січ, 2020 08:01
Вы не то читаете
Вот уровень вашей катьки
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:01
Все норм з Катериною.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:44
Ага, как пробка взятая условно похожая на бондаренко безграмотное нечто
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:52
в недвигу.
странно евреи и др. заграничный народ скупает недвигу в киеве, одессе, львове, харькове, днепре и потом сладко на аренде зарабатывают. а наши всё ещё играют в игру с банками под названием - взуйте меня.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
|