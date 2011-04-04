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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:10
vollena71 написав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4769403#p4769403
zzzzzz написав:
поповнення вкладів відкритих або пролонгованих з 01.09.2019 р. максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн (5 тис. дол./євро).
????????????
Спасибо. Мне не подходит. У меня уже есть депозит под фонд. Заканчивается через 2 месяца, и этот столб не подойдет. На него смогу только малую часть перекинуть. А остальную сумму или выносить из банка, или открывать по ставке которая будет в тот момент.
Живите своим умом!
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