Додано: Чет 16 січ, 2020 13:15

Козак-характерник написав: chipmunk написав: Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться

Гарбуз, давай девал! ( с)



Девал нечаянно нагрянет,

Когда его совсем не ждешь.

И каждый доллар сразу станет

Удивительно хорош

И ты поешь... Гарбуз, давай девал! ( с)Девал нечаянно нагрянет,Когда его совсем не ждешь.И каждый доллар сразу станетУдивительно хорошИ ты поешь...

Размечтались, оселедець на попке не слипнетсяЭто будет полномасштабный Кризис, наподобие во времена Золотого стандарта, который устранит диспропорции и перекосы, приведя к сдутию громадного пузыря задолженности всех и вся. Другими словами, будет банкротство закредитованных предприятий с неэффективной экономико-финансовой политикой вместе обнулением вложений их инвесторов. Процентные ставки по вкладам в лучшем случае останутся на текущем уровне, учитывая и без того высокую закредитованность (это у нас), за рубежом же возможен мораторий на возврат вкладов вместе с отрицательными по ним процентными ставками, чтобы можно было поддержать и улучшить финансовое состояние перспективных, но сильно закредитованных предприятий, таким образом частично списав их задолженность.У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.