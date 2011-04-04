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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:10

  vollena71 написав:
  zzzzzz написав:поповнення вкладів відкритих або пролонгованих з 01.09.2019 р. максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн (5 тис. дол./євро).


????????????

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4769403#p4769403


Спасибо. Мне не подходит. У меня уже есть депозит под фонд. Заканчивается через 2 месяца, и этот столб не подойдет. На него смогу только малую часть перекинуть. А остальную сумму или выносить из банка, или открывать по ставке которая будет в тот момент.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:15

  Козак-характерник написав:
  chipmunk написав:Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться ;)

Гарбуз, давай девал! ( с) :P

Девал нечаянно нагрянет,
Когда его совсем не ждешь.
И каждый доллар сразу станет
Удивительно хорош
И ты поешь... :D

Размечтались, оселедець на попке не слипнется :mrgreen:
Это будет полномасштабный Кризис, наподобие во времена Золотого стандарта, который устранит диспропорции и перекосы, приведя к сдутию громадного пузыря задолженности всех и вся. Другими словами, будет банкротство закредитованных предприятий с неэффективной экономико-финансовой политикой вместе обнулением вложений их инвесторов. Процентные ставки по вкладам в лучшем случае останутся на текущем уровне, учитывая и без того высокую закредитованность (это у нас), за рубежом же возможен мораторий на возврат вкладов вместе с отрицательными по ним процентными ставками, чтобы можно было поддержать и улучшить финансовое состояние перспективных, но сильно закредитованных предприятий, таким образом частично списав их задолженность.

У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:00

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, де зараз найвищі ставки по ощадному рахунку (з можливістю зняття і поповнення, без перерахунку %)?
Scorpio38
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:21

  Scorpio38 написав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка, де зараз найвищі ставки по ощадному рахунку (з можливістю зняття і поповнення, без перерахунку %)?

І Вам доброго.
В Фарсі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:Это будет полномасштабный Кризис, наподобие во времена Золотого стандарта, который устранит диспропорции и перекосы, приведя к сдутию громадного пузыря задолженности всех и вся. Другими словами, будет банкротство закредитованных предприятий с неэффективной экономико-финансовой политикой вместе обнулением вложений их инвесторов. Процентные ставки по вкладам в лучшем случае останутся на текущем уровне, учитывая и без того высокую закредитованность (это у нас), за рубежом же возможен мораторий на возврат вкладов вместе с отрицательными по ним процентными ставками, чтобы можно было поддержать и улучшить финансовое состояние перспективных, но сильно закредитованных предприятий, таким образом частично списав их задолженность.

У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.

Вмієте Ви страхів нагнати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:27

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Все норм з Катериною.

Ага, как пробка :mrgreen: взятая условно похожая на бондаренко безграмотное нечто


он вона - прекрасна леді-перекиньчик...

https://www.dsnews.ua/politics/v-set-sl ... 2016141500

усі старі діла, а вона досі там, крута криша!
але так довго тривати не може.
тюряга плаче за бандитами!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:он вона - прекрасна леді

Ще і розумна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:27

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Кроме депозитов куда еще может пристроить деньги обычный колхозник-миллионер?

в недвигу.
странно евреи и др. заграничный народ скупает недвигу в киеве, одессе, львове, харькове, днепре и потом сладко на аренде зарабатывают. а наши всё ещё играют в игру с банками под названием - взуйте меня. :P


Надеюсь, вы о коммерческой, на жилой даже 8% годовых заработать надо постараться
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  NDV написав:Надеюсь, вы о коммерческой

Яка цифірь по комерційній...де можна глянути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:43

  Аlександр написав:У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.

об этом слышу уже лет пять минимум, а воз и ныне там.
считаю, если и сделают, то постфактум.
просто в какой-то момент тупо ограничат выдачу.
как когда-то вводили мораторий.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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